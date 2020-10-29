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Суррогатное материнство: появилась информация о ребенке Равшаны Курковой

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Появились слухи о том, что 40-летняя Равшана Куркова тайно стала матерью. Журналисты предположили, что артистка не сама выносила малыша.

По имеющейся неофициальной информации, бойфренд актрисы Сергей Амарян накануне был занят поиском заведения для празднования рождения сына. Источник сообщил, что ребенка паре родила суррогатная мать.

В свою очередь агент и близкая подруга Равшаны Курковой опровергла этот слух. Сама же артистка пока не прокомментировала домыслы на эту тему. Отметим, звезда не любит лишнего внимания к своей личной жизни.

Примечательно, что в СМИ регулярно просачивались слухи о беременности Равшаны Курковой. В мае этого года знаменитость выступала с опровержением сообщений о предстоящем материнстве. Однако при этом она не отрицала, что стать мамой – одна из главных целей в ее жизни.

Напомним, Равшана Куркова больше года встречается с совладельцем одного из столичных боксерских клубов Сергеем Амаряном. С ним она начала общаться после того, как рассталась со Станиславом Румянцевым, с которым в 2017 году якобы сыграла свадьбу. Сама актриса отрицала замужество. До этого она около четырех лет жила с продюсером Ильей Бачуриным.

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Источник — dni.ru
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