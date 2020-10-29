Скандал с блатными на шоу «Голос» будет разрешен в суде

29.10.2020 | 12:20

Первый канал готовит иски против Максима Сурайкина, Сергея Соседова и Станислава Садальского, выступивших с ложными заявлениями в адрес проекта Первого канала "Голос". Об этом "Дни.ру" сообщили в пресс-службе канала.

"Это беспрецедентный шаг для канала, который всегда терпеливо и снисходительно относился к любителям повысить свою популярность за наш счет, – объяснили на Первом. – Однако безнаказанность окрыляет. Не чувствуя необходимости отвечать за свои слова, упомянутые спикеры транслируют обществу свои выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд "Голоса" для повышения своей упоминаемости в СМИ".

"Честность и равные возможности для всех – базовые принципы шоу "Голос". – подчеркнули на Первом. – Это отлично известно участникам, наставникам, ведущему, продюсерам, музыкантам – абсолютно всем, кто занят на проекте. Единственный в истории российского "Голоса" случай воздействия на результаты зрительского голосования был вскрыт именно Первым каналом, немедленно и тщательно расследован по его же инициативе. Мы чрезвычайно дорожим репутацией проекта и будем всеми силами, в том числе юридически, защищать его от лжи и несправедливых обвинений. Это наша обязанность перед командой "Голоса", которая на протяжении девяти лет вкладывает в него свои силы и душу, и прежде всего – перед зрителями, ради которых мы работаем"

"Мы с уважением относимся к мнению и конструктивной критике, от кого бы она ни исходила, однако господами Садальским, Соседовым и лидером партии "Коммунисты России" Сурайкиным было допущено распространение не соответствующих действительности сведений, которые порочат деловую репутацию Первого канала. Первый канал намерен привлечь их к гражданско-правовой ответственности", – заключили на Первом.

Напомним, председатель ЦК компартии "Коммунисты России" Максим Сурайкин заявил, что шоу "Голос" на Первом канале "полностью дискредитировало себя". Он подчеркнул, что сама идея шоу неплохая, однако с ее реализацией возникли серьезные проблемы, поскольку налицо "лукавство" и субъективизм. "Постоянные призеры – только блатные детки, простому молодому исполнителю туда не пробиться. История с дочкой ведущего Будникова стала последней каплей. "Звездные" родители потеряли стыд и совесть, проталкивают своих деток, ни на что не обращая внимания!" – пояснила Сурайкин.

А Сергей Соседов в интервью заявил, что шоу "Голос" на самом деле "никакой не конкурс", а не более чем сериал, в котором все прописано заранее и каждый играет свою роль. По его мнению скандалы прописываются в "Голосе" заранее. "Судьям говорят, когда они должны повернуться, когда они не должны повернуться. Где-то они не знают, кто выступает. А где-то им говорят: выступает такой-то, но поворачиваться не надо, потому что нам нужна история. Далее шоу заканчивается, "актёрам" платят гонорар – и начинается новое шоу, которое ни к какому конкурсу отношения не имеет", – заявил Соседов.