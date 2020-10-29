Россияне массово забирают деньги из банков: что происходит?

29.10.2020 | 09:55

С началом "коронавирусного" кризиса россияне активно ищут способы сохранить свои накопления. Многие традиционно видели спасение для денег в банках.

Но чем сильнее разгоралась пандемия, тем сильнее пришлось "затягивать пояса" во всех сферах. Банки начали снижать процентные ставки по вкладам, все больше приближая их к нулевым значениям. Поскольку коэффициенты постепенно опускались ниже уровня инфляции, смысл держать сбережения в финансовых организациях пропал.

По подсчетам аналитиков, в сентябре 2020 года отток средств на валютных счетах физических лиц превысил миллиард долларов, что само самым большим показателем за последние семь месяцев. Порядка 400 миллионов долларов сняли со вкладов сроком до года, еще 780 миллионов долларов забрали со вкладов на более длительные сроки.

Больше всего народных инвестиций потерял Сбербанк – около 380 миллионов долларов. На втором месте – ВТБ, который лишился 275 миллионов долларов. За ними следуют Альфа-банк и Райффайзенбанк с оттоком в 90 и 54 миллиона долларов соответственно.

Помимо снижения ставок по вкладам снимать деньги стимулирует и сам кризис, который вызвал стремительное снижение доходов граждан. Но многие все же пытаются искать более выгодные предложения по инвестициям. Так, многие россияне обратили внимание на недвижимость, стоимость которой растёт не по дням, а по минутам. Эксперты считают, что до конца года отток вкладов будет продолжаться.