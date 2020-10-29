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«Поверить не могу»: последняя супруга Этуша не находит себе места

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55-летняя Елена Этуш – четвертая жена скончавшегося полтора года назад актера и педагога Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в браке с легендарным артистом почти двадцать лет.

Вдова до сих пор не может прийти в себя от потери любимого мужа. Все мысли – только о нем! Даже заставка ее страницы на "Фейсбуке" – портрет Владимира Абрамовича на черном фоне с датами жизни. И очень часто Елена Евгеньевна вспоминает в публикациях обожаемого мужа, который был на 43 года старше и прожил 96 лет.

Очередной пост Елены Этуш был навеян воспоминаниями. Она опубликовала одно из последних прижизненных фото знаменитого мужа и поделилась эмоциями. "28 октября 2018 года. Вот же он: весёлый, довольный, пьет вино и собирается есть шашлык. А через 4 месяца его не станет! Ну, как же это могло получиться? Как? Я до сих пор осознать и поверить не могу!" – расстраивается шокированная быстрым уходом супруга вдова.

Напомним, актера театра и кино Владимир Этуш скончался 9 марта 2019 года в 12:30 в московской больнице, куда был госпитализирован за день до этого. Причиной смерти стала остановка сердца. Тело было кремировано, а урна с прахом захоронена 13 марта в семейном склепе на Новодевичьем кладбище. В сентябре 2019 года на могиле был установлен памятник, который был выполнен в соответствии с прижизненными пожеланиями артиста.

"С такой утратой смириться трудно", "Какое приятное и душевное фото", "Этого осознать не удастся никогда. Вдовство – тяжелое испытание и оно нам с тобой выпало" – поддерживают красавицу-жену Этуша многочисленные друзья на "Фейсбуке".

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Источник — dni.ru
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