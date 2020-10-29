Добровинского покарали статусом из-за Ефремова

29.10.2020 | 19:44

29 октября Александра Добровинского лишили адвокатского статуса. Стоит отметить, что во время громкого суда над Михаилом Ефремовым он защищал интересы потерпевшей стороны.

В сообщении отмечено, что в течение двух лет юрист не будет допущен к квалификационному экзамену. Дела против правозащитника и его оппонента были возбуждены еще в июле. Около месяца назад Эльмана Пашаева также лишили адвокатского статуса.

Федеральная палата адвокатов России сочла, что поведение Александра Добровинского не соответствует адвокатской этике. По мнению комиссии, оба правозащитника вели себя недопустимо во время судебного процесса над Михаилом Ефремовым.

Юристы выступали перед журналистами с заявлениями, которые нарушали адвокатскую тайну, высказывали вещи, противоречащие своему статусу, а также пользовались шумихой вокруг процесса в целях саморекламы. В итоге после рассмотрения дел Александра Добровинского лишили адвокатского статуса на два года, а вот Эльмана Пашаева всего на год.

Напомним, летом судебный процесс над Михаилом Ефремовым сопровождался громкими скандалами. Например, рядом с залом заседаний постоянно толпилась "группа поддержки" актера. Некоторые пытались пробиться в суд, чтобы предоставить доказательства, согласно которым артист невиновен и вообще отсутствовал за рулем в момент столкновения.

Из своих появлений на публике Александр Добровинский устроил настоящее представление. Он каждый раз приходил в зал заседания в новом дорогом костюме – в роскошном кабриолете Aston Martin, то на самокате.