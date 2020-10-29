Более миллиона семей получат помощь от государства без справок

29.10.2020 | 04:10

В период второй волны коронавируса вступают в силу поправки в законодательство, которые облегчают жизнь миллионам россиян.

В среду, 28 октября, "Российская газета" опубликовала новый закон. Согласно документу, до 1 марта 2021 года продлевается беззаявительный порядок начисления пособий на детей до трех лет семьям с доходом ниже двух региональных прожиточных минимумов.

"Комплекс принимаемых решений направлен на повышение доступности социальной поддержки, а также на сдерживание более широкого распространения инфекции", - прокомментировала закон вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

Подобный порядок оформления пособий действовал и в период первой волны заболеваемости коронавирусом с 1 апреля до 1 октября. Родителям не требовалось посещать органы соцзащиты, чтобы подать заявление и документы, подтверждающие право на получение пособия.

Опубликованный накануне закон вступит в силу 7 ноября, но автоматически продлить свои выплаты смогут и те семьи, которым подтвердить свое право на них нужно было с 1 октября 2020 года.

В минтруде подчеркнули, что все справки по-прежнему будут собираться без участия граждан и запрашиваться ведомствами друг у друга самостоятельно по электронному документообороту. Согласно данным министерства, на данный момент подобным механизмом получения пособий может воспользоваться свыше миллиона семей.

Более 880 тысяч семей на первого ребенка (пособия выплачиваются напрямую из федерального бюджета) и около 180 тысяч семей на второго ребенка (пособия выплачиваются из средств материнского капитала). Размер выплаты равен региональному прожиточному минимуму.