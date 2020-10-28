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Заворотнюк прибегла к услугам суррогатной матери

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Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк пользовалась услугами суррогатной матери. Об этом ее коллега, актриса Анастасия Макеева рассказала в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

Макеева в беседе с блогером Вячеславом Манучаровым поведала о многочисленных попытках забеременеть. «Я о детях задумалась уже давно. Не все просто... Пробую с 30 лет, но не получается», — отметила актриса.

По словам Макеевой, она пережила уже четыре экстракорпоральных оплодотворения. Артистка поправлялась и худела, а также тратила на это много денег и сил.

Макеева отметила, что задумывалась о суррогатном материнстве. «Насколько я помню, у Насти Заворотнюк было суррогатное материнство, но это не сильно ей помогло. Кто-то умрет от рака, но родит ребенка, кто-то не родит вообще», — заявила актриса.

Мила, дочь Анастасии Заворотнюк и ее супруга Петра Чернышева, появилась на свет в октябре 2018 года. О ее появлении пара рассказала в марте 2019 года. На момент рождения Милы Заворотнюк было 48 лет, при этом никто не видел актрису беременной. В октябре 2019 года у артистки обнаружили рак мозга. Представители Заворотнюк и ее родственники не комментируют состояние актрисы.

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Источник — lenta.ru
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