Внезапно появившийся Шепелев вывел Фриске из себя

28.10.2020 | 12:55

С сестрой Жанны Фриске сыграли злую шутку. Друг положил возле дома Натальи таблоид со снимком ее заклятого врага – Дмитрия Шепелева на обложке.

Наталья Фриске возмутилась такой выходке приятеля. Она отругала шутника и чуть не поссорилась с мужчиной, пригрозив ему "разводом".

Журнал с бывшим избранником умершей сестры она показала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. При этом она дала понять, что не хочет его видеть.

Ранее Наталья Фриске жаловалась, что Дмитрий Шепелев по-прежнему не дает ей видеться с семилетним племянником Платоном. Камнем преткновения в отношениях шоумена с семьей экс-возлюбленной являются финансовые претензии родных Жанны Фриске к телеведущему. Напомним, летом этого года близким певицы удалось отсудить у Дмитрия Шепелева семь миллионов рублей.

Как писали "Дни.ру", у Натальи Фриске есть крестная дочь Анастасия. Ранее сестра артистки показала фото с малышкой. Девочка является ребенком ее близкой подруги.

Отметим, поклонники Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске не раз говорили о том, что его сын растет копией знаменитой мамы. У мальчика такие же глаза и улыбка, как у певицы. После смерти Жанны Фриске популярный ведущий увез ребенка за границу. А потом взял на себя воспитание сына.

Вначале родня певицы пыталась лично решить вопрос со встречами и общим воспитанием, но потом прибегла к суду. Несмотря на его решение в пользу семьи Жанны, шоумен якобы под разными предлогами не дает бабушке и дедушке, тете увидеться с Платоном.