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Специалист по гостеприимству: в Минтруде назвали самые востребованные профессии

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Глава Минтруда Антон Котяков утвердил перечень самых востребованных профессий.

В него попали 50 профессий. Специальности отвечают общероссийским и региональным потребностям экономики в квалифицированных кадрах со средним профессиональным образованием, отметили в ведомстве.

Специалисты подчеркнули, что ТОП-50 формировался на основе опроса, проведенного ВНИИ труда. В нем приняли участие более 9 тысяч предприятий и организаций. Помимо этого, анализировались вакансии, размещенные на ключевых сайтах по поиску работу. К обсуждению привлекались отраслевые эксперты и представители системы профессионального образования.

В список попали: агроном, ветеринарный фельдшер, графический дизайнер, лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства,

мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, мастер по изготовлению мебели, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, мастер слесарных работ, мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, машинист дорожных и строительных машин, машинист технологических насосов и компрессоров, медицинская сестра / медицинский брат, монтажник санитарно-технических систем и оборудования, оператор беспилотных летательных аппаратов, оператор станков с программным управлением, повар, кондитер, промышленный дизайнер, сварщик, специалист по работе с документами и архивами (в том числе электронными), специалист в области воспитания, специалист индустрии красоты, специалист по агромелиорации, специалист по аддитивным технологиям, специалист по биотехническим и медицинским аппаратам и системам, специалист по гостеприимству, специалист по изготовлению швейных и меховых изделий, специалист по инженерному дизайну (по отраслям).

Кроме того в списке оказались: специалист по информационным системам и программированию, специалист по мехатронике и мобильной робототехнике, специалист по монтажу и технической эксплуатации холодильнокомпрессорных машин и установок, специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования, специалист по неразрушающему контролю (дефектоскопист), специалист по обслуживанию воздушных перевозок и авиационных работ, специалист по обслуживанию и ремонту электронной техники, специалист по обслуживанию роботизированного производства, специалист по производству и обслуживанию авиатехники, специалист по системам радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания, специалист по технологиям машиностроительного производства, специалист по экологической безопасности природных комплексов, специалист по эксплуатации зданий и сооружений, специалист по эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, специалист полиграфического производства, станочник широкого профиля, технолог продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов, фармацевт, фельдшер, электромонтажник/Электромонтер.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Это всё с сайта колледжа переписали? Все востребованы. Платите нормальные деньги, тогда и качество будет. А пока одни живут за счет других, всё это лапша на уши налогоплательщиков.

Имя: Гость
Комментарий:

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