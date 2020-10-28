Сетевое издание|18+|Среда|28 окт 2020|11:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

С 1 января будут по-новому начислять льготы и компенсировать траты на услуги ЖКХ

Печать

До конца 2020 года россияне смогут получить субсидии на оплату коммунальных услуг без заявления. Такое решение власти приняли ввиду эпидемии коронавируса, чтобы гражданам не пришлось обращаться в госорганы и подтверждать свои доходы.

А с 1 января 2021 года оплата ЖКХ в России для льготников станет ещё проще. Так, для получения субсидий гражданам не придётся предоставлять справки об отсутствии долгов по коммунальным платежам. Кроме того, изменится и размер этих субсидий, но как именно – пока неизвестно.

Раньше субсидия ЖКХ начислялась только при наличии справки об отсутствии долгов от управляющей компании, которая могла указать неверные данные, что приводило к нарушению выплат. С начала нового года госорганы смогут самостоятельно узнать о задолженностях с помощью информационной системы ЖКХ.

Помимо этого региональные власти могут ввести новые льготы для некоторых категорий граждан. Скорее всего, это затронет пенсионеров, инвалидов и родителей-одиночек.

К примеру, пенсионерам могут частично или полностью компенсировать затраты на оплату капитального ремонта. Для одиноких и неработающих жильцов старше 70 лет скидка может составить 50%, а лица старше 80 лет смогут и вовсе не платить за услугу. Также пенсионеров могут освободить от оплаты за вывоз твердых бытовых отходов и домашний телефон, пишет Life.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте