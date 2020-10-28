«Мы счастливы»: Валерия и Пригожин рассказали о прибавлении в семье

28.10.2020 | 10:48

Уже зимой в семье певицы Валерии и ее мужа, продюсера Иосифа Пригожина появится новый член. В предвкушении такого радостного события пара раскрыла некоторые детали.

О том, что в семействе Валерии и Иосифа Пригожина грядет пополнение, стало известно недавно. Впрочем, слухи об этом начали ходить еще летом. Именно тогда, когда младший сын артистки, 21-летний Арсений Шульгин, объявил о свадьбе. Особо наблюдательные поклонники умудрились разглядеть округлившийся живот у его избранницы Лианы. Не обошлось и без злопыхателей, которые прямо заявили, что церемония и была затеяна только ради того, чтобы будущие ребенок появился на свет в законном браке.

Так или иначе, но торжественное мероприятие прошло пышно и весело, а вскоре новобрачные объявили о том, что скоро станут родителями. Соответственно, Валерия и Иосиф Пригожин – бабушкой и дедушкой. Впрочем, сами супруги предпочитают, чтобы внуки называли их по именам. " Хотим, чтобы будущие внуки звали нас Йося и Лера, а не дед и бабушка, чувствуем мы себя молодыми, лет на 35", – кокетливо отметил продюсер.

Ни у Валерии, ни у Пригожина нет тревог относительно благополучия Арсения, который еще в 16 лет ушел из дома ради любимой девушки (речь не о Лиане) и начал самостоятельную жизнь. Теперь молодой человек не зависит от именитой матери. По словам продюсера, и решение стать отцом Арсений принял сам. "Ничего не советуем, вообще стараемся тему беременности лишний раз не обсуждать, чтобы не забегать вперед, не сглазить. Время сейчас такое – злые языки, пандемия. Естественно, о том, что ребята ждут пополнения, узнали от самого Арсения. Но не сразу: он имеет право на тайны и секреты", – заявил Пригожин.

Свое виденье ситуации высказала и Валерия: "Безусловно, мы счастливы за ребят. Но даем им возможность самим насладиться моментом, не лезем. Имя ребенку Арсений с Лианой будут выбирать сами, ну а, что касается всего остального – будем, конечно, помогать воспитывать, если этого захотят родители. Конечно, что-то подарим им из вещей для малыша. Если привезут его к нам на несколько дней – возьмем понянчиться с огромной радостью". По словам Лианы, общающейся с поклонниками в соцсети "Инстаграм", сообщила, что малыш появится на свет зимой.