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Изменения во внешности 78-летней Веры Алентовой вызвали сострадание

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Накануне Вера Алентова сыграла в спектакле "Роковое наследство" в Доме Культуры имени Ленсовета. Поклонники были удивлены, насколько изменилась народная артистка.

Дарья Повереннова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок с Верой Алентовой, сделанный в гримерной перед спектаклем. 48-летняя актриса сообщила, что не виделась со звездой фильма "Москва слезам не верит" с февраля этого года. Повереннова восхитилась бодростью и энергичностью 78-летней артистки.

Поклонники, которые тоже давно не видели Веру Валентиновну, обратили внимание на изменения во внешности актрисы. "Узнать Алентову просто невозможно", "Просто жесть. Зачем себя так уродовать?", "Мне вас искренне жаль", "Совсем другой человек на фото", "Пока не прочитала, что это Алентова, вообще не узнала", – написали пользователи Сети.

Каждый из этих комментариев Повереннова не оставила без ответа. Актриса указала за некультурное поведение пользователей Сети и попросила их молчать. Другие подписчики Дарьи тоже заступились за Алентову и отметили, что любят артистку не за внешность, а за талант.

Внешность Алентовой обсуждают последние несколько лет. Поклонники уверены, что актриса делала пластические операции или прибегала к другим омолаживающим процедурам. Сама артистка никак не комментирует домыслы народа.

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Источник — dni.ru
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