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«Худший сценарий»: лишь «персик» может остановить скандалы в семье Седоковой

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В начале сентября Анна Седокова и Янис Тимма поженились. С тех пор, как стало известно об их романе, и по сей день пару преследуют критика и осуждение.

Дело в том, что ради певицы Анны Седоковой баскетболист Янис Тимма оставил жену с маленьким ребенком. "Уже почти два года как мы вместе. Мы через многое прошли и только сейчас решились на этот откровенный разговор. Нам не хотелось оправдываться. Я считала, произошедшее – личное дело прежде всего Яниса, но меня очень обижало, когда про него говорили плохие вещи", – сообщила певица.

Впрочем, Яниса Тимма тоже не остановило наличие детей у Анны Седоковой, причем сразу трех от разных мужчин. "Это наша жизнь, часть нас. Ты не можешь это купить-продать, отказаться и идти дальше налегке. Думаю, если бы у Ани не было детей, она не стала бы той, какая есть сейчас, той, какой ее полюбил", – убежден спортсмен.

Анна Седокова отметила, что возлюбленный очень болезненно и серьезно относился к той ситуации, в которой оказался после расставания с женой, потому что, по словам певицы, "там все, к сожалению, протекало по худшему сценарию". Дошло до того, что в какой-то момент у Яниса появился блок по отношению к ее двухлетнему сыну Гектору.

Лишь недавно у ее мужа и сына получилось наладить отношения. "Я только месяца 2–3 назад разместила фото Яниса с Гектором. Потому что я уважаю чувства всех, вовлеченных в эту историю. И понимаю, как тяжело и больно было той стороне", – подчеркнула певица. При этом она сообщила, что с ее дочками Алиной и Моникой Янис сошелся быстро и легко.

Теперь, по словам Тиммы, прошло достаточно времени, чтобы страсти улеглись и ситуация стабилизировалась. Он даже смог встретиться с сыном от первого брака, они были вместе летом. Однако, уверяет Седокова, у них все равно не все гладко, как может показаться со стороны. Анна не скрывает, что у них с Янисом бывают проблемы. Но теперь, наученная горьким опытом, певица старается их не замалчивать, а обсуждать.

"Мы с Янисом ссоримся, ругаемся. Но нашли решение. У нас есть стоп-слово. Мы договорились, что на каком бы этапе раздраженности, расстройства или обиды друг на друга мы ни находились, если кто-то из нас произносит "персик", другой сиюминутно замолкает и забывает обо всем, что только что наговорил", – рассказала Седокова.

Тимма объяснил, что было выбрано именно такое слово не просто так. Дескать, оно слишком неожиданное, поэтому способствует переключению внимания и мышления, что ведет к угасанию эмоций.

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Источник — dni.ru
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