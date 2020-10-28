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84-летний Роман Виктюк отправился за Петросяном

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Поклонники Романа Виктюка узнали страшную новость. Режиссер слег из-за COVID-19. Врачи пытаются спасти его от смертельной болезни.

Вечером 27 октября телеграм-канал Baza сообщил о переводе Романа Виктюка в реанимацию городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных. До того, как состояние режиссера резко ухудшилось, он находился в отделении второй терапии.

Спустя несколько минут издание РИА Новости уточнили эту информацию у представителя театра Виктюка. Он подтвердил печальную новость. Поклонники молятся за здоровье Романа Григорьевича и надеются, что его организм сможет противостоять инфекции.

Напомним, что в этот же день появилась информация о госпитализации Евгения Петросяна. Артисту поставили предварительный диагноз "коронавирус". Позже адвокат Сергей Жорин пояснил: юморист сам поехал в больницу, чтобы пройти обследование. Мол, Петросян чувствует себя хорошо.

Тем временем в России вводится всеобщий масочный режим из-за напряженной ситуации с коронавирусом. Средства индивидуальной защиты необходимо использовать в местах массового скопления людей: магазинах, общественном транспорте и даже лифтах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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