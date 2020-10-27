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В России вводят обязательный масочный режим

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Ситуация с распространением коронавируса в России ухудшилась. Власти объявили о введении с 28 октября всеобщего масочного режима.

Роспотребнадзор предписал гражданам носить средства защиты в местах массового пребывания: в транспорте, магазине, лифте и на парковке. В указанных местах будет усилен режим дезинфекции.

Общее число зараженных COVID-19 на сегодня составляет 1,531 миллиона. Суточный прирост держится на уровне 16-17 тысяч. Победили коронавирус нового типа 1,146 миллиона граждан, скончались 26 тысяч человек.

Специалисты предрекли обострение пандемии в России в период с февраля по март. Ситуация с распространением инфекции улучшится только к следующему лету, передает РИА Новости.

Отметим, что власти страны не рассматривают возможность введения повторного карантина. Всеобщий режим самоизоляции может сильно ударить по российской экономике, уверены эксперты.

Напряженная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Москве. Работодателей обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы. Нарушителей ждет штраф до 300 тысяч рублей.

Власти города просят пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Также выходить на улицу не рекомендуется учащимся 5-11-х классов столичных школ.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Специалисты предрекли обострение пандемии

Не нагнетайте истерию. Не так страшен чёрт как его малюют.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Специалисты предрекли обострение пандемии

Не нагнетайте истерию. Не так страшен чёрт как его малюют.

Малюй-не малюй, но это пока страшно. Только вакцинация на 70-80% населения, победит пандемию.

Не благодари и не ругайся!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Роспотребнадзор предписал гражданам носить средства защиты в местах массового пребывания: в транспорте, магазине, лифте и на парковке. В указанных местах будет усилен режим дезинфекции.
Т.е.до этого предписания можно было не носить маски что ль?

Гость||

Гость писал(a):

Т.е.до этого предписания можно было не носить маски что ль?
Кое где да. Читай внимательнее.

Гость||

Заместитель директора по науке Новосибирского научно-исследовательского института туберкулеза Яков Шварц предупредил о том, что за пандемией коронавируса неизбежно последует рост заболеваемости туберкулёзом. Сейчас такие прогнозы, пишет Life, звучат по всему миру. В ВОЗ опасаются, что к концу этого года Европу накроет полномасштабная эпидемия туберкулеза и унесет на сотни тысяч жизней больше, чем обычно.

Отмечается, что в прошлом году от этого заболевания скончались 1,5 миллиона человек, что почти на 400 тысяч больше, чем жертв коронавируса по последним данным.

Продолжайте и дальше следовать советам продажных государственных структур, типа роспотребПОЗОР! Носите и дальше тряпки на своих лицах. В итоге вас же и обвинят в том, что заболели! И как награду отправят на скрой-такси умирать куда-нибудь в Башмаково, подальше от областного центра и родных.

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