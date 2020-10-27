В России вводят обязательный масочный режим

27.10.2020 | 11:41

Ситуация с распространением коронавируса в России ухудшилась. Власти объявили о введении с 28 октября всеобщего масочного режима.

Роспотребнадзор предписал гражданам носить средства защиты в местах массового пребывания: в транспорте, магазине, лифте и на парковке. В указанных местах будет усилен режим дезинфекции.

Общее число зараженных COVID-19 на сегодня составляет 1,531 миллиона. Суточный прирост держится на уровне 16-17 тысяч. Победили коронавирус нового типа 1,146 миллиона граждан, скончались 26 тысяч человек.

Специалисты предрекли обострение пандемии в России в период с февраля по март. Ситуация с распространением инфекции улучшится только к следующему лету, передает РИА Новости.

Отметим, что власти страны не рассматривают возможность введения повторного карантина. Всеобщий режим самоизоляции может сильно ударить по российской экономике, уверены эксперты.

Напряженная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Москве. Работодателей обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы. Нарушителей ждет штраф до 300 тысяч рублей.

Власти города просят пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Также выходить на улицу не рекомендуется учащимся 5-11-х классов столичных школ.