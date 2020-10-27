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Российские медики выявили неуязвимых для коронавируса людей

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С октября каждые сутки в стране фиксируют все больше случаев заражения коронавирусом. На фоне этого особенно выделяется новость об удивительном открытии ученых: существуют люди, которым вообще не страшна эта инфекция. Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян поделился наблюдениями.

По словам эксперта, есть люди, которые не заражаются коронавирусом даже из-за частого контакта с инфицированными. Причем речь идет не о простых носителях этой заразы, а о больных-вирусовыделителях.

Что делает людей неуязвимыми для COVID-19, еще предстоит узнать, отметил специалист. Тотолян также добавил, что этот феномен нельзя связывать с ответственным соблюдением всех правил и использованием средств защиты. Иными словами: маски, перчатки, антисептики и дистанция тут ни при чем.

Тем временем в России с 28 октября вводится всеобщий масочный режим. Использование средств индивидуальной защиты обязательно в местах массового пребывания людей: общественном транспорте, магазинах, в любых заведениях, в офисах. У московских пассажиров будут измерять температуру. Также введен комендантский час для баров, ресторанов и клубов: с 23:00 до 6:00.

За последние сутки в стране выявлено 16550 человек с коронавирусом. Скончались от COVID-19 320 пациентов, выздоровели – 12844. За все время инфекцию подхватили более одного миллиона россиян, умерли из-за нее – 26,5 тысячи.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Что делает людей неуязвимыми для COVID-19, еще предстоит узнать,
Узнаешь, когда твои неуязвимые сдуются и загнутся.

Гость||

Ничего себе - ВЫЯВИЛИ, всего лишь наблюдение, то ли правда, то ли нет, и в чем причина.

Имя: Гость
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