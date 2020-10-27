Путин поручил найти дополнительные деньги на родителей детей до 7 лет

27.10.2020 | 04:22

Уже в ближайшие месяцы родители детей до семи лет смогут рассчитывать на дополнительные деньги.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России рассмотреть вопрос о полной оплате больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа.

"Рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объем и источники финансового обеспечения такой выплаты", - сказано в поручении президента.

К 1 декабря 2020 года профильными ведомствами должен быть подготовлен соответствующий доклад, указано в поручении по итогам заседания Госсовета, опубликованных на сайте Кремля.

В данный момент размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от стажа работника. Работающему гражданину, имеющему страховой стаж 8 и более лет - 100% среднего заработка, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет - 80% среднего заработка, имеющему страховой стаж до 5 лет - 60% среднего заработка.