Подозреваемых в мошенничестве с наследством Баталова отпустили

27.10.2020 | 12:21

Скандал в семье известного актера Алексея Баталова. Вдова и страдающая ДЦП наследница уверены, что их имущество обманом переписали на себя до недавнего времени их друзья Наталия Дрожжина и Михаил Цивин. Пару задержала полиция. Однако суд принял решение их отпустить.

Накануне, 26 октября, появилась информация, что актриса Наталия Дрожжина и ее муж, юрист Михаил Цивин, задержаны сотрудниками Следственного комитета. Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с имуществом семьи Баталовых.

Ранее вдова актера Гитана Леонтенко и взрослая дочь Мария написали заявление, что якобы в результате обмана со стороны Цивина и Дрожжиной остались без квартир и денег. Будто бы пара на основании договора пожизненной ренты и генеральной доверенности обогатилась за их счет аж на 100 миллионов рублей.

Вот только Михаил Цивин и Наталия Дрожжина вместо предполагаемой тюрьмы из Хамовнического суда отправились домой. Согласно решению судьи, актрисе и юристу "всего лишь" запрещены определенные действия. Например, Наталии Дрожжиной и Михаилу Цивину без разрешения следователя нельзя общаться ни с кем из участников этого уголовного дела, кроме тех же следователей и защитников. Но зато они обязаны своевременно являться по вызову следователя или в суд.

Сенсационное решение о том, что она может идти домой, стало полной неожиданностью для Наталии Дрожжиной. Она даже переспросила это и, услышав положительный ответ, призналась: "Я полностью ваша. Как вы скажите, так я и буду делать. Я полностью в вашей власти теперь".

Отметим, что в Сети бурно отреагировали на новость об освобождении Наталии Дрожжиной и Михаила Цивина. Общественность буквально кипит от возмущения. "Мальчишка сирота украл в магазине плитку шоколада, ему дали два года, эти хапуги обобрали семью до нитки и их отпустили, где справедливость? (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – примерно так звучат комментарии пользователей.