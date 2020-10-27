Сетевое издание|18+|Вторник|27 окт 2020|12:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

Подозреваемых в мошенничестве с наследством Баталова отпустили

Печать

Скандал в семье известного актера Алексея Баталова. Вдова и страдающая ДЦП наследница уверены, что их имущество обманом переписали на себя до недавнего времени их друзья Наталия Дрожжина и Михаил Цивин. Пару задержала полиция. Однако суд принял решение их отпустить.

Накануне, 26 октября, появилась информация, что актриса Наталия Дрожжина и ее муж, юрист Михаил Цивин, задержаны сотрудниками Следственного комитета. Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с имуществом семьи Баталовых.

Ранее вдова актера Гитана Леонтенко и взрослая дочь Мария написали заявление, что якобы в результате обмана со стороны Цивина и Дрожжиной остались без квартир и денег. Будто бы пара на основании договора пожизненной ренты и генеральной доверенности обогатилась за их счет аж на 100 миллионов рублей.

Вот только Михаил Цивин и Наталия Дрожжина вместо предполагаемой тюрьмы из Хамовнического суда отправились домой. Согласно решению судьи, актрисе и юристу "всего лишь" запрещены определенные действия. Например, Наталии Дрожжиной и Михаилу Цивину без разрешения следователя нельзя общаться ни с кем из участников этого уголовного дела, кроме тех же следователей и защитников. Но зато они обязаны своевременно являться по вызову следователя или в суд.

Сенсационное решение о том, что она может идти домой, стало полной неожиданностью для Наталии Дрожжиной. Она даже переспросила это и, услышав положительный ответ, призналась: "Я полностью ваша. Как вы скажите, так я и буду делать. Я полностью в вашей власти теперь".

Отметим, что в Сети бурно отреагировали на новость об освобождении Наталии Дрожжиной и Михаила Цивина. Общественность буквально кипит от возмущения. "Мальчишка сирота украл в магазине плитку шоколада, ему дали два года, эти хапуги обобрали семью до нитки и их отпустили, где справедливость? (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – примерно так звучат комментарии пользователей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте