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Новый скандал сотряс Первый канал из-за шоу «Голос»

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Несколько дней назад стартовали прослушивания к девятому сезону шоу "Голос". Однако почти сразу программу поразил новый скандал – одной из участниц оказалась дочь ведущего Первого канала Романа Будникова.

Во время слепого прослушивания к ней повернулись все артисты, но девочка выбрала команду Басты. Как только выпуск показали по Первому каналу, в комментариях к видео появились сотни негативных высказываний от зрителей.

Поклонники шоу "Голос" уверены, что Саша Будникова прошла отбор не из-за таланта, а по блату. Естественно, девушку тут же сравнили с дочерью Алсу Микеллой, которая набрала рекордное количество баллов во время финального голосования.

В этот раз у зрителей также появились сомнения в том, что дочь ведущего Первого канала попала на шоу не благодаря родителям. Поклонникам программы категорически не понравилась манера исполнения Александры Будниковой, многие ее назвали безголосой и отправили подпевать на семейных застольях.

Позднее молодая артистка рассказала в соцсетях, что ее затравили. Девушка не понимает, чем заслужила такой негатив со стороны толпы, ведь она не сделала ничего ужасного. Отказываться от участия в шоу "Голос" Саша не собирается, так как много лет занималась вокалом и не намерена упускать свой шанс.

Наставник Будниковой за нее заступился. Баста напомнил, что в нашей стране достаточно династий, в которых популярны как родители, так и дети. Певец привел в пример Ургантов, Ефремовых, Мироновых, Табаковых и Нагиевых. Артист отметил, что у него подрастают две дочери, поэтому он будет делать все, чтобы у них была возможность для самореализации.

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Источник — dni.ru
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