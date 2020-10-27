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Не снимавшего пенсию с карты россиянина постигло глубокое разочарование

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Специалисты ПФР разъяснили очень важную особенность, из-за которой можно лишиться регулярной выплаты пенсии.

На горячую линию Пенсионного фонда РФ обратился пожилой мужчина. Он прочитал в Интернете, что если долгое время не снимать деньги с карты, на которую приходит пенсия, то она пропадет. Пенсионер попросил сотрудников ПФР разъяснить данную информацию.

«По ряду причин не снимал пенсию в течение года, был на обеспечении дочери, думал подкопить денежки, а теперь выясняется что могу вовсе лишиться пенсии. Почему и на каких основаниях, и что мне теперь делать, куда обращаться», - пожаловался пенсионер.

Сотрудники ПФР дали мужчине исчерпывающий ответ. Выплата пенсии может быть приостановлена в том случае, если гражданин не получает ее в течение полугода подряд. Вот только начисленные деньги не сгорают, а остаются на счету гражданина.

«Вы не обращались за пенсией в течение 12 месяцев, все это время вам пенсия была не нужна, и это обстоятельство не может ни вызывать вопросов о вашем местонахождении и состоянии вашего здоровья со стороны наших служб по учету и контролю за расходованием государственных средств. При этом выезд за рубеж, наличие накоплений, помощь со стороны детей основанием для прекращения выплаты пенсии не являются», - объяснил Александр Акименко, начальник ГУ ПФР №5 по г. Москве и Московской области.

Возобновление выплат возможно после личного обращения гражданина в отделение фонда. Пенсионеру следует написать заявление и предоставить необходимые документы.

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Источник — primpress.ru
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