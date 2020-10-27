Евгения Петросяна срочно госпитализировали

27.10.2020 | 15:38

Появилась информация о том, что Евгений Петросян попал в больницу. По некоторым данным, 75-летний артист мог заразиться тяжелой болезнью.

Коронавирус косит всех подряд, вне зависимости от их статуса, происхождения и успешности. Отечественный шоу-бизнес буквально взвыл от атаки зловредной инфекции. Причем особенно опасно, если ею страдают именно пожилые люди. Так, появилась информация, что срочно госпитализирован Евгений Петросян. У прославленного юмориста как раз подозревают коронавирус.

Сообщается, что 75-летнего артиста увезла карета "скорой помощи" в одну из столичных клиник. При этом его самочувствие характеризуется как удовлетворительное. Отметим, что пока ни сам Евгений Петросян, ни его молодая супруга Татьяна Брухунова не подтвердили, но и не опровергли данные о госпитализации. Если это правда, то жена юмориста осталась с маленьким сыном Ваганом одна.

Впрочем, очевидно, что с воспитанием малыша Татьяне помогают специально обученные люди. Так же, как и с готовкой, к слову. Сама Брухунова этого не скрывает. Зато у Татьяны прекрасно получается ходить на премьеры спектаклей и делать покупки. Да и просто выгуливать Вагашу в коляске по осенним московским улицам.

Кстати, если неутешительный диагноз у Евгения Петросяна подтвердится, то той же Татьяне Брухуновой, Вагану и их персоналу придется не только изолироваться, но и пройти тесты на коронавирус. Ведь известно, что эта инфекция весьма заразна. Правда, при этом каждый человек переносит ее очень индивидуально. Более того, очень вероятно, что заболеть мог один юморист.

Ходят слухи, что Татьяна Брухунова и Евгений Петросян не живут в одной квартире, но делят одну жилую площадку на этаже. Впрочем, об этой экстравагантной паре ходит столько самой разной информации, что очень сложно определить, где правда, а где ложь. Сама Татьяна Брухунова предпочитает не афишировать подробности личной жизни.