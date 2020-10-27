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Бывшая жена Жигунова рассказала о предательстве Анастасии Заворотнюк

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Вышла вторая часть откровений бывшей жены актера и продюсера Сергея Жигунова Веры Новиковой. В программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" актриса рассказала о том, как муж отреагировал на предательство Анастасии Заворотнюк, увлекшейся другим мужчиной.

Вера Новикова узнала о романе своего мужа Сергея Жигунова с партнершей по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасией Заворотнюк одной из последних. Причем не от кого-нибудь, а от журналистов. Впрочем, Вере не впервой терпеть измены мужа. Актриса призналась, что и до встречи с Анастасией Заворотнюк Сергей Жигунов был ей неверен.

И все же романтические отношения артистов Вера Новикова воспринимала тяжело. Общественный резонанс только усугублял ее состояние. На этой почве актриса сошлась с мужем Анастасии Заворотнюк, бизнесменом Дмитрием Стрюковым. У них сложились хорошие, даже доверительные, отношения. Стрюков даже дал понять Новиковой, что предательство Заворотнюк довело его до самоубийства.

"Он очень болезненно все это переживал. Я же не пыталась вставлять Сереже и Насте палки в колеса, то есть не делала ничего, за что бы мне потом стало стыдно, в отличие от Дмитрия. Он говорил о том, что хотел покончить с собой", – сообщила Новикова.

Впрочем, женщина не исключила, что Дмитрий Стрюков сказал ей это, чтобы потом свои и ее откровения "слить" журналистам. Она объяснила: "В какой-то степени ему удалось вывести меня на определенные откровения, ведь когда человек в таком сознается, хочется его поддержать. Я в свою очередь тоже ему говорила, что мне не хочется просыпаться по утрам. Но нельзя же так..."

А вскоре после этого разговора в одной из газет вышел материал с кричащим заголовком, что якобы жена Сергея Жигунова с горя пыталась свести счеты с жизнью. Вера Новикова отметила, что в статье были прямо те фразы, которые она говорила мужу Анастасии Заворотнюк. "Я поняла, либо у Стрюкова хорошая память, либо у него лежал диктофон в кармане", – заключила Вера Новикова.

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Источник — dni.ru
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