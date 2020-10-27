Беременность Топурии поставили под сомнение из-за приклеенной головы

27.10.2020 | 05:46

Беременность певицы Кети Топурия уже давно превратилась в викторину. Журналисты, а вместе с ними и поклонники артистки, пытаются словно на ромашке угадать, ждет ли поп-дива ребенка на самом деле.

С периодичностью раз в неделю в информационном пространстве появляются сообщения о том, что Кети беременна. Спустя несколько часов после публикации подобной новости, Топурия категорично заявляет обратное.

22 октября, даже появилась информация, что известная певица, наконец-то родила. "Сегодня стало известно, что Кети Топурия родила малыша еще 5 октября в звездном роддоме Лапино. Ребенок родился с весом 3 200 гр и ростом 52 см", - написали редакторы одного из телеграм-каналов.

Но спустя пару часов Топурия записала официальное обращение к своим поклонникам, в котором опровергла слухи.

Поздно вечером в понедельник, 26 октября, в сети появился снимок женщины, которая похожа на певицу. Якобы Кети Топурию папарацци поймали на одном из пляжей Дубаи. По информации журналистов, она находится на седьмом месяце беременности и к Новому году у неё родится сын.

В комментариях под снимком развернулся ожесточенный спор между поклонниками и хейтерами артистки. Одни поздравляли певицу с беременностью, другие указывали на явные признаки использования фотошопа. "Вы только посмотрите, голова то приклеена (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены - прим. редакции), "Неужели не видно, что это не она", "Фотошоп, голова приклеена", "Только одного меня достало, беременна она или нет? Пусть уже родит или не рожает", - написали пользователи Сети.