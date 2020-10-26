Задержаны друзья-предатели вдовы и больной дочери Баталова

26.10.2020 | 11:57

Следственный комитет предъявил обвинение юристу Михаилу Цивину и актрисе Наталии Дрожжиной в деле о мошеннических действия в отношении вдовы и неизлечимо больной дочери Алексея Баталова. Говорят, что пара оставила двух женщин без имущества.

Новый виток скандала, в который угодила семья знаменитого отечественного актера Алексея Баталова. Все началось еще несколько недель назад. В откровенном интервью его вдова Гитана Леонтенко пожаловалась, что вместе со своей больной ДЦП взрослой дочерью Марией осталась без имущества. Якобы его на себя переписали актриса Наталия Дрожжина и ее муж, юрист Михаил Цивин.

По словам Гитаны, после смерти Алексея Баталова эта пара стала оказывать ей и ее дочери всяческую поддержку. Они взяли на себя все заботы. Дошло даже до того, что Дрожжина предложила вдове Баталова оформить на себя опекунство над Машей. По словам Гитаны, тогда она поняла, что здесь что-то нечисто. А потом обнаружила, что осталась без квартир, без доли в четырехкомнатной квартире, без мастерской мужа и без денег.

Возмущенная вдова обратилась в полицию. Следователи признали Гитану и Марию потерпевшими и начали допрашивать свидетелей. И вот теперь стало известно, что Наталию Дрожжину и Михаила Цивина задержали.

"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина (мошенничество). В рамках расследования уголовного дела Михаилу Цивину и Наталии Дрожжиной предъявлено обвинение", – сообщили в пресс-служба СК России.

Михаила Цивина и Наталию Дрожжину задержали. "С ними проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", – отметили в ведомстве.

Примечательно, что этим делом занимаются следователи под личным надзором главы СК РФ Александра Бастрыкина.