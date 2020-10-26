Сетевое издание|18+|Понедельник|26 окт 2020|06:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

«Всю трясло»: первая жена Лещенко рассказала о тяжелом периоде с артистом

Печать

Первая супруга Льва Лещенко крайне тяжело переживала расставание с великим певцом. В одном из интервью Алла Абдалова призналась, что была готова распрощаться с жизнью из-за безответной любви и предательства.

Избранница 78-летнего маэстро советской эстрады отметила, что брак для нее был настоящим счастьем. Алла Абдалова до сих пор следит за жизнью певца и искренне радуется его достижениям.

Напомним, бывшие супруги познакомились в студенчестве. Они оба проходили обучение в ГИТИСе. Лев Лещенко заприметил молоденькую артистку и долгое время пытался привлечь ее внимание. Будущий музыкант был настроен крайне решительно: он сразу же привел девушку в отчий дом и познакомил с родителями.

Счастье длилось около 10 лет. По словам Абдаловой, в артисте не было недостатков. Лев Лещенко всегда следил за чистотой в доме, самостоятельно решал проблемы с техникой и чинил разваливающуюся мебель.

Несмотря на серьезные намерения артистов, детей они никогда не планировали. Да и сама Алла Абдалова не хотела становиться мамой: советская певица помнила все свои операции. Подобный расклад устраивал обоих супругов. Однако проблемы начались в тот момент, когда Лещенко отправился на гастроли.

Музыкант перестал появляться дома. Он познакомился с обворожительной Ириной, которая и разбила брак двух творческих личностей. Тогда жизнь Аллы Александровны полностью перевернулась.

В ЗАГС они пришли в хорошем настроении: артисты шутили и смеялись, участвуя в бракоразводном процессе. После подписания все документов и получения свидетельства о разводе, Алла прикупила в магазине три пол-литровые бутылки водки.

"Меня всю трясло. Ни один алкоголь не брал. Я потом уже никуда не выходила. Любила и до сих пор люблю сильно", – откровенно заявила Абдалова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте