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Типаж Заворотнюк заставил Сергея Жигунова уйти от жены во второй раз

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Актер во второй раз развелся с Верой Новиковой, влюбившись в женщину, очень похожую на Анастасию Заворотнюк. Так считают некоторые поклонники артиста.

Сергей Жигунов начал новую, холостую жизнь. "Пусть полежит здесь", – написал в "Инстаграм" артист под фотографией со свидетельством о расторжении брака.

В звездной семье было и предательство, и прощение, пара пыталась начать все с чистого листа. Влюбленные начали встречаться в 1985 году, а в 2007-м расстались из-за того, что Сергей Жигунов увлекся коллегой по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасией Заворотнюк. Тогда он бросил супруга, а через два года вернулся.

Вера Новикова приняла бывшего мужа. Однако в этом году стало известно, что сердце знаменитости украла очередная брюнетка. Ею оказалась журналистка Виктория Ворожбит, с которой Сергей Жигунов закрутил роман.

Напомним, в прошлом году общественность узнала, что у Анастасии Заворотнюк обнаружили опухоль головного мозга. Актриса до сих пор борется с недугом. Сначала родные звезды никак не комментировали произошедшее, но после дочь артистки Анна стала выходить на связь с поклонниками.

Ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк созвонилась с Андреем Малаховым. По словам телеведущего, она хотела поздравить Николая Баскова с днем рождения. Пользователи Сети считают, что знаменитость планирует сняться в ток-шоу.

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Источник — dni.ru
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