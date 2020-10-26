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Татьяна Овсиенко предусмотрительно написала завещание

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На днях общественность потрясли откровения неких знакомых Татьяны Овсиенко, утверждающие, что якобы артистка пристрастилась к алкоголю и терпит побои своего любимого мужчины. Телевизионщики отправились домой к певице, чтобы проверить эту информацию.

Ради Александра Меркулова Татьяна Овсиенко бросила своего богатого возлюбленного, с которым жила, ни в чем не нуждаясь, купаясь в роскоши и любви. Артистка даже не подумала вернуться к состоятельному любовнику, когда узнала, что Меркулова взяли под стражу и дали срок. Наоборот, певица всячески поддерживала нового возлюбленного, оплачивала адвокатов, навещала, ждала.

А когда наконец его выпустили, собралась за него замуж. Правда, свадьбы пока так и не случилось. Зато появилась информация, будто из-за финансовых проблем Александр Меркулов стал поднимать руку на Татьяну Овсиенко. По некоторым данным, мужчина жил за счет артистки. А когда в связи с пандемией коронавируса у певицы начались проблемы с работой, то отношения влюбленных испортились.

Более того, появились слухи, будто на фоне всех этих неприятностей Татьяна Овсиенко пристрастилась к алкоголю, и ее буквально не узнать. А люди из окружения певицы будто бы не раз видели ее с синяками. Телевизионщики из шоу "Новые русские сенсации" приехали к артистке.

Татьяна Овсиенко и Александр Меркулов вдвоем встретили журналистов. Мужчина заявил, что не живет за свет возлюбленной. Оказывается, у него есть бизнес и он в состоянии обеспечить и себя и 54-летнюю Татьяну Овсиенко. Так, по его словам, Меркулов записал на маму певицы шикарную квартиру в Ялте на берегу моря.

Интересно, что сама артистка, хоть и прописала возлюбленного в своих элитных 200-метровых апартаментах на Ленинском проспекте, дала понять, что больше ему рассчитывать не на что. Татьяна Овсиенко призналась, что уже написала завещание, и имени Александра Меркулова там якобы нет.

"Приняла решение и написала завещание давным-давно. Это нормальные вещи – мало ли, все в жизни бывает, сегодня живем, а завтра как Бог даст. Знала, что у меня есть один крестник, которого я называю сыном. И Игорешечка с внуком", – рассказала певица.

Напомним, что сын Игорь – приемный. У Татьяны Овсиенко родных детей нет. Много лет назад артистка взяла из детдома мальчика. Она воспитала его, вложив максимум средств и усилий. Сейчас Игорь живет за границей. Он женился, у него есть ребенок.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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