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Появились разъяснения о 13-й пенсии для пенсионеров в декабре

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В октябре сразу несколько интернет-ресурсов опубликовали информацию о предстоящей выплате 13-й пенсии в декабре.

Якобы пожилым россиянам должны были к концу года сделать дополнительную выплату пенсии, которая стала бы тринадцатой по счету.

В своих сообщениях редакторы порталов ссылались на новую федеральную программу, которая была запущена для поддержки пожилого населения.

Эксперт издания PRIMPRESS Сергей Власов прокомментировал появившуюся информацию. По словам мужчины, в настоящее время подобных программ просто не существует.

«Да, высказывались такие предложения депутатами Государственной думы РФ, но ни к чему это так и не привело», - заявил Власов.

По мнению эксперта, интернет-порталы могли спутать дополнительную пенсию для пенсионеров с возможностью получения ежеквартальной выплаты от соцзащиты. Ее размер в среднем составляет 2 тысячи рублей, а за год выходит порядка 8 тысяч, что и сравнивают с тринадцатой пенсией.

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