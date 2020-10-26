Магомаев и Синявская: любовные похождения золотого голоса СССР

26.10.2020 | 09:05

Муслим Магомаев никогда не скрывал тот факт, что Тамара Синявская была главной женщиной в его судьбе. Их нельзя назвать идеальными семьянинами и примерами для подражания. Но несмотря на все жизненные проблемы, влюбленные смогли пронести свои теплые и искренние чувства сквозь года.

Уже прошло 12 лет с того момента, как золотой голос СССР ушел из жизни. Тамара Синявская до сих пор не может смириться с потерей. Ведь именно она в последние минуты жизни артиста была рядом с ним.

Вдова часто вспоминает любимого человека. Тяжело забыть о страшной утрате, когда певец ежедневно является к своей супруге во снах. Однако только пожилая оперная певица считает Муслима Магомаева идеальным мужем.

Спустя столько лет жизнь народного певца все еще окутана мраком и тайнами. Многочисленная аудитория регулярно вспоминает о романах маэстро и приписывает ему всевозможные интрижки на стороне и внебрачных наследников.

Татьяна Синявская не верит грязным слухам и всегда отвечает на вопросы назойливых журналистов, рассказывая свое видение происходящего.

Первый брак Муслима Магомаева был заключен еще в юности. Избранницей стала одна из студенток музыкального училища по имени Офелия. Супруги тайно расписались и переехали в дом к невесте. Тогда и начались постоянные скандалы, которые затевала неугомонная теща.

Даже рождение дочки Марины не укрепило союз молодых людей. Всего через несколько лет их семья распалась. Неудачный брак послужил отличным стартом для разгульной жизни Муслима Магометовича. Дальше были музыкальные редакторы и солистки ВИА "Веселые ребята". Однако настоящая любовь затмила страстные, но кратковременные романы.

В жизни Магомаева появилась она – Тамара Синявская, блиставшая на музыкальном фестивале в Баку. Не стоит забывать, что на тот момент оперная певица была замужем за артистом балета Сергеем Бережным. Видимо, брак не был настолько прочным. Муслиму Магометовичу сразу же удалось создать таинственный любовный треугольник.

"В честь Тамариного возвращения в Москву я дал концерт во Дворце съездов, но она не смогла на него прийти. Композиторы, почувствовав, что в наших отношениях назревает разрыв, написали для нее песню "Прощай, любимый". Но прощания не получилось", – еще при жизни признавался Магомаев.

34 года совместной жизни стали легким полетом для обоих артистов. По словам самого Муслима Магометовича, они часто ссорились, но снова мирились и ощущали запредельное счастье.