Грандиозное возвращение Ветлицкой обернулось провалом

26.10.2020 | 13:49

Наталья Ветлицкая в конце прошлого года объявила о грандиозном возвращении на сцену. Однако некогда популярная певица по какой-то причине так и не предстала перед зрителями.

Когда-то Наталья Ветлицкая была одной из самых привлекательных певиц отечественной эстрады. Ее песни "Душа", "Посмотри в глаза", "Плейбой" и другие стали настоящими хитами. Но в какой-то момент певица вдруг пропала со всех радаров. Вскоре выяснилось, что Наталья переехала жить в Испанию, родила дочь.

Кстати, именно оттуда артистка потом регулярно ругала Россию, ее граждан и коллег по шоу-бизнесу у себя на личной страничке в социальной сети Facebook. А когда объявила о возвращении, то искусно "подчистила" весь компромат на себя. Известный журналист Алексей Остудин уверен, что Наталья Ветлицкая объявила о грандиозном возвращении из-за нужды.

"В ее жизни богатые мужчины были. Именно поэтому она могла себе позволить все, что угодно. Но потом мужчины кончились", – констатировал светский репортер.

А ведь возвращение Натальи Ветлицкой на эстраду обещало стать грандиозным событием. Специально для этого артистка дала несколько интервью, причем одно весьма откровенное – Андрею Малахову. А еще певица выступила в качестве приглашенного гостя на юбилейном концерте Дмитрия Маликова, своего экс-возлюбленного.

Несколько дней назад на одной из столичных площадок должен был состояться первый сольный концерт Натальи Ветлицкой. Но этого так и не случилось. Самое интересное, что официально он отменен не был. То же касается "сольника" в Санкт-Петербурге. "По итогу можно сказать, что это был самый провальный кам-бэк в истории российского шоу-бизнеса", – заключил музыкальный эксперт.

Он вспомнил скандалы, которые сопровождали возвращение дивы: от нее ушла вся команда, которая как раз и отвечала за появление артистки на сцене спустя много лет, а еще отмена нескольких съемок обложек для глянцевых изданий. По слухам, виной всему этому является сложный характер Натальи Ветлицкой.

"Эту пандемию можно использовать как прекрасное оправдание несбывшихся надежд", – констатировал Остудин. Впрочем, он уверен, что многих еще смутили и высокие гонорары, которые требовала певица. По данным того же Остудина, Ветлицкая запросила три с половиной миллиона рублей.

Эксперт отметил, что у артистки "десять песен точно есть", и она могла быть минимум концерт "при нормальном подходе". Плюс еще успешно поработать на корпоративах. "Наталье надо менять подход к общению с людьми. И называть адекватный ценник", – убежден светский репортер.