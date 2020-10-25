Цискаридзе высказался о своем безразличии

25.10.2020 | 14:06

Николай Цискаридзе признался, что наконец-то освоил соцсети и теперь радует поклонников контентом. Балетный танцор рассказал, как реагирует на критику подписчиков.

По словам артиста, он никогда и не думал заводить официальные странички, но во время пандемии коронавируса убедился, что без этого в современном мире никуда. Ректор академии Вагановой в Санкт-Петербурге старается каждый день публиковать новый пост.

Не обходится и без нападок хейтеров. Николай Цискаридзе пытается сдерживаться и не вступать в споры. Но если человек переходит грань и пишет откровенные оскорбления, то звезда балета удаляет хама его и блокирует.

"Уже давно живу по принципу: "Мне все равно, что вы обо мне думаете, я не думаю о вас вовсе", – заявил артист. Танцор отметил, что когда оскорбляют его, ему на это плевать. А вот когда кого-то другого, Николаю Цискаридзе становится очень неприятно.

Также он признался, что во время пандемии смог хорошо отдохнуть и насладиться многими вещами. На самоизоляции танцор понял, что скучает по друзьям и отдыху. Поэтому, когда знаменитая джазовая певица Теона Контридзе предложила ему поехать в Сочи, то он согласился. Они жили в обычной гостинице и ходили на городской пляж, где активно общались, веселились и обсуждали разные темы.

По словам Николая Цискаридзе, это был самый экстремальный поход в его жизни. Он отметил, что давно так не развлекался. Больше всего балетного деятеля удивили "просто космические" сочинские цены. Артист добавил, что после путешествия стал понимать, почему россияне хотят отдыхать за границей.