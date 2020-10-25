Татьяна Навка заплакала в эфире Первого канала

25.10.2020 | 14:41

Татьяна Навка не сдержала эмоций во время съемок программы "Ледниковый период". Спортсменку растрогал номер участников шоу.

Последний выпуск проекта "Ледниковый период" был посвящен песням СССР, поэтому участники шоу выбирали для своих номеров музыкальные композиции времен советского союза. Актриса Ольга Кузьмина и ее партнер Александр Энберт выступили под песню "Журавли" в исполнении группы "Сурганова и оркестр". Этот номер произвел на Татьяну Навку такое сильное впечатление, что она разрыдалась на камеру.

"Никогда не думала, что я, сидя здесь, буду плакать", – сказала олимпийская чемпионка. Она призналась, что зрители номера начали проливать слезы, не дожидаясь окончания номера. Татьяна Навка подчеркнула, что Кузьмина и Энберт показали на сцене историю, которую все должны знать.

Не все коллеги-судьи Навки по проекту разделили ее восхищение. Татьяна Тарасова посчитала, что в номере Ольги и Александра были неуместные детали. Так, судья решила, что показывать на ледовом шоу фотографию деда, который прошел Великую отечественную войну неправильно.

Напомним, что Татьяну Навку перепутали с известной бизнесвумен. На праздновании для рождения певицы Жасмин супруга Дмитрия Пескова сфотографировалась с подругой и разместила снимок в инстаграм-канале. Внешний вид женщин был настолько схожим, что отличить Татьяну Навку от ее спутницы многим удалось с трудом.