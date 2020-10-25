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Продюсеры шоу «Дом-2» сделали заявление об увольнении Бузовой и Бородиной

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Слухи об уходе Ольги Бузовой и Ксении Бородиной с шоу "Дом-2" начали набирать обороты. Пресс-служба телеканала ТНТ прокомментировала увольнение светских львиц.

В Сети начали широко обсуждать завершение работы Ольги Бузовой и Ксении Бородиной на шоу "Дом-2". В соцсетях решили, что инициатива уволить ведущих исходит от создателей телепроекта, которые не хотят продлевать контракт с девушками на 2021 год. Сплетни о том, что теледивы утратили популярность и перестали вызывать общественный интерес, многим казались похожими на правду.

Журналисты решили прояснить ситуацию и обратились в пресс-службу ТНТ с вопросом о том, кто будет вести телепроект в дальнейшем.

Продюсеры "Дом-2" предоставили обнадеживающий ответ. По словам представителей проекта, Ольга и Ксения бессменные ведущие и важные личности на шоу уже много лет. "Телеканал ТНТ не планирует это менять", – написали сотрудники пресс-службы.

Блогер Елена Миро высказалась о своем отношении к ведущим шоу "Дом-2" и к телестройке в целом. Девушка отметила, что рейтинги передачи упали, участники стали вялыми, а ведущие только и думают о том, как продвинуть свои инстаграм-каналы. Теледивы, по словам Елены, уже давно должны были уволиться. Блогер назвала Ольгу Бузову и Ксению Бородину бабками, которые шепелявят одно и то же, сидя на бревне в шоу "Дом-2".

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Источник — dni.ru
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