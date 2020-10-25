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Назван единственный способ определить бессимптомный коронавирус

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Бессимптомное течение коронавируса можно распознать только с помощью теста на инфекцию. Такой способ назвал в беседе с Ura.ru профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

Он подчеркнул, что тесты не обладают стопроцентной точностью, однако другого способа подтвердить заболевание нет. По словам Аграновского, если человек уже переболел COVID-19, то тест на коронавирус ничего не покажет, необходимо сдавать тест на антитела.

Вирусолог также рассказал, что при бессимптомном течении коронавируса не бывает долгосрочных последствий — к примеру, миокардита и выпадения волос.

В начале октября Аграновский предположил, что следующий всплеск коронавирусной инфекции в России будет существенно слабее, чем весной и осенью 2020-го. Еще одного резкого роста заболеваемости стоит ждать весной следующего года, считает он.

За последние сутки в России выявили 16,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых заражений зарегистрировали в Москве (4453), Санкт-Петербурге (713) и Московской области (480). Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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