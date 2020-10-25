Какие продукты подорожают к новому году

25.10.2020 | 06:09

Эксперты продовольственного рынка предсказали подорожание части товаров из повседневной корзины россиян. По словам специалистов, к новому году в цене подскочат макароны, рыба и красная икра.

"Пока нельзя на 100% быть уверенным, какие товары в ближайшее время подорожают. Но, скорее всего, под удар попадут макаронные изделия, потому как в их стоимость заложена наиболее высокая доля дорожающей продовольственной пшеницы, рыночные расценки на которую обновили многолетние максимумы", - сообщил газете "Вечерняя Москва" исполнительный директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

Мужчина отметил, что это может повлечь за собой подорожание всех видов мяса, так как и ячмень, и пшеница пятого класса, и фуражная кукуруза, существенно выросли в цене. А все эти культуры идут на корм скоту.

"Конверсию корма в килограмме мяса или в литре молока никто не отменял. Разумеется, для того чтобы из курицы получить килограмм мяса и килограмм мяса из перепела, требуется разный объем фуража", - рассказал Востриков.

А вот на рост стоимости рыбы повлияет более низкий, чем ожидалось, вылов лососевых в текущем году. Рост цен на красную икру уже составил 30%. Эксперты считают, что перед праздниками деликатес подорожает еще.