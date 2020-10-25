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Испытывающая страх Ирина Аллегрова пришла к затворничеству

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Певица призналась, что страшно боится коронавируса. Ирина Аллегрова не выходит за границы участка своего дома.

Артистка уже семь месяцев ведет закрытый образ жизни и не появляется на светских мероприятиях. Ирина Аллегрова пребывает в загородном доме в Подмосковье. Гостей к себе она не пускает, так как опасается заразиться коронавирусом. Знаменитость отказалась даже от домашнего парикмахера.

"Мои родные берегут меня со страшной силой, все-таки возраст такой – группа риска", – выразилась звезда. Она заявила, что точно не успела заразиться опасным заболеванием, но к здоровью относится с трепетом.

Коронавирус Ирина Аллергрова назвала невидимым врагом, который ее пугает. Певицу часто зовут на телевидение, но она постоянно отказывается от предложений. Страх перед коронавирусом у нее сильнее желания вернуться к привычному образу жизни.

Пребывая в затворничестве, звезда активно занимается кулинарией. Артистка печет низкокалорийный хлеб на своих заквасках из цельнозерновой муки. Семейство исполнительницы хита "Угонщица" давно отказалось от магазинного хлеба.

Напомним, что Ирину Аллегрову и Игоря Крутого обвинили в нарушении авторских прав. Песню "Осень" многие посчитали заимствованием, так как композицию с идентичными словами ранее исполняла Маша Распутина. Критик Сергей Соседов разнес в пух и прах трек Ирины Аллегровой.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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