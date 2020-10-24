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«Выше, чем они»: продюсер рассказал о предполагаемой фаворитке президента

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Всего несколько лет назад имя Алины Кабаевой гремело на всю страну. Девушка добилась не только головокружительного успеха в спорте, но и завоевала внимание представителей светской хроники. Поговаривали, что сам Владимир Владимирович выделил Алину среди многочисленных гимнасток и лично присутствовал на каждом ее выступлении.

Неожиданное исчезновение Кабаевой со всех радаров послужило прекрасным стартом для ее популярности. Загадочная гимнастка до сих пор будоражит умы ярких представителей шоу-бизнеса.

Андрей Фомин – один из основных организаторов светской жизни страны. Мужчина не понаслышке знает, кто в первую очередь оказывается в списках приглашенных. По мнению event-менеджера, Даша Жукова и Наталья Водянова всегда были ведущими гостями дорогостоящих мероприятий.

56-летний продюсер поспешил отметить, что даже эти дамы не самые значимые в высших кругах. Высоких красавиц подвинула молодая фаворитка президента России. Скрытность и чрезмерная загадочность сделали из Алины Кабаевой мистического представителя элиты страны.

"Над ними есть еще одна девушка, которая выше, чем они. Алина Кабаева. Она как миф", – публично заявил Фомин.

Сам же продюсер многочисленных шоу уверен, что современному обществу не хватает темперамента лихих девяностых. Андрей уже не помнит, чтобы элита могла душевно повеселиться и не стыдиться последствий вечеринки. Остается только гадать, почему Кабаева так быстро сменила жизненные приоритеты и променяла светскую жизнь на затворнический образ быта.

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Источник — dni.ru
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