В России введут цифровой рубль

24.10.2020 | 05:33

В конце 2021 года планируется запустить тестирование цифрового рубля. О планах по пилотному проекту заявила во время онлайн-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы видим этот проект как с одной стороны многообещающий, который, на наш взгляд, он очень органично вписывается в то, что называется развитием цифровой экономики в целом", - сообщила Набиуллина.

После принятия окончательного решения будет запущен пилотный проект, который позволит на ограниченном числе пользователей выявить все плюсы и минусы цифрового рубля.

"Такое пилотирование мы считаем возможным где-то к концу следующего года, и по мере получения этих результатов будем двигаться дальше. Но основное, конечно, сейчас - оценить плюсы и риски такого решения", - заявила глава Банка России.

Цифровую валюту предложили выпустить в середине октября. Пока еще решение не принято, специалисты ЦБ до конца года будут собирать отзывы рынка.

Цифровой рубль - это третья форма существования российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Он должен совместить преимущества обеих привычных форм расчетов - им можно будет расплачиваться с мобильных устройств и других носителей как в онлайн-режиме, так и без доступа к интернету и мобильной связи. Цифровой рубль можно будет свободно переводить в наличные или в электронные деньги и наоборот, и в этом его отличие от криптовалют. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, хранящегося на специальном электронном кошельке - индивидуальном для каждого пользователя и открытом в платежной системе Банка России. При этом пока обсуждается степень участия в распространении цифрового рубля коммерческих банков, сообщает «Российская газета».