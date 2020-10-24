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В ПФР рассказали о продлении единовременных выплат в 10 000 рублей

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Некоторые граждане РФ так и не смогли получить единовременные выплаты от государства, которые выдавались всем семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.

В Пенсионный фонд РФ обратились россияне так и не получившие деньги из-за возраста своих детей. Не повезло тем, у кого 3-летие ребенка выпало на 1 октября 2020 года. По их мнению, у них просто не было возможности воспользоваться помощью от государства, а срок подачи заявлений и выплаты следовало бы продлить.

Специалисты ПФР напомнили гражданам, что действительно право на такую выплату существовало у всех семей, которые воспитывают детей в возрасте от трех до шестнадцати лет. Размер единовременного пособия составлял 10 тысяч рублей.

По словам сотрудников ведомства, заявление на получение денег необходимо было подать до 1 октября 2020 года. Если срок пропущен, то денег можно не ждать.

«Данная выплата предоставлялась по заявлениям, которые были поданы до 1 октября 2020 г. Если ребенку исполнилось три года после 1 октября, право на единовременную выплату в данном случае отсутствует», – заявили в ПФР изданию PRIMPRESS.

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Источник — primpress.ru
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