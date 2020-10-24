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Пенсионеры имеют право оформить семь видов доплат к пенсии

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Специалисты рассказали о возможностях увеличить свою пенсию. Как сообщает канал "Налоговый эксперт", Пенсионный фонд России допускает семь вариантов дополнительных выплат российским пенсионерам.

Если размер пенсии к моменту ее оформления оказался низким, пенсионер может единовременно получить всю накопительную пенсионную часть при условии наличия отчислений от прошлых работодателей, сообщают эксперты.

Кроме того, если размер назначенных пенсионных выплат меньше прожиточного минимума, то пожилой человек имеет право оформить социальную доплату из бюджета региона, в котором он проживает.

Рассказали специалисты и о дополнительном обеспечении еще одной категории пожилых граждан. Участники ВОВ и боевых действий, инвалиды и узники концлагерей могут рассчитывать на ЕДВ (единые денежные выплаты - прим. редакции), сообщается портал Nation News.

Перечисленные категории граждан могут рассчитывать на выплату в размере 1 155 рублей. Причем они могут получить ее деньгами или социальными услугами.

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