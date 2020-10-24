«Коронавирусные» выплаты будут продлены

24.10.2020 | 04:22

В 2021 году правительство продолжит оказывать помощь и выплачивать дополнительные средства за борьбу с коронавирусом медикам.

Об этом стало известно в пятницу, 23 октября, на заседании фракции "Единая Россия" в Государственной думе. Решение правительства озвучил министр финансов Антон Силуанов.

Средства на дополнительные выплаты будут направлены из Резервного фонда, а их администрирование переведут на федеральный уровень. По словам Силуанова, деньги медики смогут получать на протяжении всего 2021 года.

Министр отметил, что средства поступят в один из внебюджетных фондов, откуда их будут распределять Минтруд и Минздрав. Ведомства станут более точно определять время, которое медики проводят непосредственно в опасной зоне, за что и полагается доплата.

Напомним, изначально выплаты были введены весной 2020 года, во время первой волны эпидемии. По распоряжению Путина их получают врачи, средний и младший медицинский персонал, водители скорой помощи. Те люди, которые заняты лечением больных с коронавирусом, либо вступают в контакт с пациентами из групп риска.