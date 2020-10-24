Сетевое издание|18+|Суббота|24 окт 2020|05:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

«Коронавирусные» выплаты будут продлены

Печать

В 2021 году правительство продолжит оказывать помощь и выплачивать дополнительные средства за борьбу с коронавирусом медикам.

Об этом стало известно в пятницу, 23 октября, на заседании фракции "Единая Россия" в Государственной думе. Решение правительства озвучил министр финансов Антон Силуанов.

Средства на дополнительные выплаты будут направлены из Резервного фонда, а их администрирование переведут на федеральный уровень. По словам Силуанова, деньги медики смогут получать на протяжении всего 2021 года.

Министр отметил, что средства поступят в один из внебюджетных фондов, откуда их будут распределять Минтруд и Минздрав. Ведомства станут более точно определять время, которое медики проводят непосредственно в опасной зоне, за что и полагается доплата.

Напомним, изначально выплаты были введены весной 2020 года, во время первой волны эпидемии. По распоряжению Путина их получают врачи, средний и младший медицинский персонал, водители скорой помощи. Те люди, которые заняты лечением больных с коронавирусом, либо вступают в контакт с пациентами из групп риска.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте