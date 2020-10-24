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Бондарчук и Андреева поставили ультиматум на своей свадьбе

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Звездный event-специалист Андрей Фомин раскрыл все подробности торжества. Как известно, в сентябре 2019 году Бондарчук и Андреева сыграли тайную свадьбу. Организаторам пришлось договариваться с элитой российского шоу-бизнеса, чтобы удовлетворить все пожелания молодоженов.

Андрей Фомин не скрывает, что данная свадебная церемония была для него волнительной. Если верить словам event-менеджера, то контролировать торжество двух звезд не так уж и легко. Ведь обязательно найдется гость, который не ознакомился с основными правилами мероприятия.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева променяли шумную Москву и отправились в Санкт-Петербург, чтобы отметить одно из главных событий в их жизни. Пара сразу поставила несколько ультиматумов организаторам.

Режиссер и актриса мечтали о засекреченном мероприятии с узким кругом приглашенных. Однако ограничиться десятью гостями им так и не удалось. Андрей Фомин был вынужден использовать крайние меры по предотвращению неприятных ситуаций.

"Сначала мы хотели отбирать телефоны, но потом договорились, что мы все-таки будет рассчитывать на сознательность гостей. И мы написали это в пригласительных и много раз всех предупредили", – рассказала главный организатор.

Звездный эксперт уверен, что свадьба Бондарчука стала полной противоположностью нашумевшего мероприятия Собчак. Мужчина заверил, что звезды вольны самостоятельно выбирать формат мероприятия. Главное – доверять своим гостям.

Несмотря на то, что фотографии со свадебной церемонии кинорежиссера так и хранятся в семейных архивах, публика запомнила этот день на всю жизнь.

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Источник — dni.ru
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