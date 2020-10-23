Сетевое издание|18+|Пятница|23 окт 2020|22:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Жену Корчевникова назвали самой счастливой девушкой на свете

Печать

Дизайнер Аника Керимова разоткровенничалась о Борисе Корчевникове, с которым часто виделась в храме. Женщина в восторге от популярного ведущего. Она даже заговорила о свадебном костюме для шоумена.

Дизайнер Аника Керимова рассказала о своей клиентке, которую якобы Борис Корчевников буквально спас от смерти. "Она была в страшнейшей депрессии, потеряла смысл жизни. Но стала смотреть программу "Судьба человека" и благодаря этому смогла прийти в себя. "Боря меня исцелил!" – уверяла она меня", – сообщил модельер.

Да и сама Аника в восторге от популярного ведущего. "Открытый, добрый, без камня за пазухой – сейчас эти качества редко встречаются в людях. А еще в нем присутствует мужской стержень, который заметен издалека", – рассыпалась в комплиментах Керимова.

Она сообщила, что не раз встречала Бориса Корчевникова в одном из столичных храмов. "Все прихожане Борю очень любят. Они, кстати, часто обращаются к нему за советами, он никому не отказывает. Всегда выслушает, поговорит", – отметила Аника.

По словам дизайнера, Борис Корчевников обладает всеми качествами, какие должны быть у мужчины. Аника была бы не прочь, если бы шоумен стал лицом ее новой коллекции мужской одежды.

Особое внимание она бы уделила свадебному костюму Бориса Корчевникова. Керимова высказалась о потенциальной невесте популярного телеведущего. "Я не знаю, что у него происходит на личном фронте. Но мне кажется, его будущая жена будет самой счастливой девушкой на свете. Потому как Борис станет для нее не только верным и преданным мужем, но и хорошим другом, что очень важно в отношениях мужчины и женщины", – высказался кутюрье.

Отметим, что подробности своей частной жизни Борис Корчевников действительно предпочитает не афишировать. Тем не менее, известно, что несколько лет назад телеведущий состоял в браке с актрисой Анной-Сесиль Свердловой.

Неизвестно, по какой причине влюбленные разошлись. О расставании Борис Корчевников говорил: "Это как оторвать веточку, которая уже приросла. Больно на всю жизнь". Тем не менее, в окружении утверждают, что телеведущий очень надеется создать крепкую семью.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Тьфу три раза.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте