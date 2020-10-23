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Сенчукова рассказала о потерянном ребенке от Рыбина

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Наталья Сенчукова стала очередной звездной гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Популярная певица в откровенно интервью рассказала, как вместе с любимым мужчиной, лидером группы "Дюна" Виктором Рыбиным решились на радикальный шаг.

У Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой случился классический служебный роман. В то время Виктор выступал со своей группой "Дюна", а Наталья, которой тогда не было и 20 лет, танцевала в балете одного диско-исполнителя. Артисты не смогли совладать со своими чувствами, даже несмотря на то, что Рыбин был женат.

Спустя время Сенчукова узнала, что беременна. Однако ей было всего 20 лет, ее возлюбленный состоял в официальном браке, и тогда Наталья приняла непростое решение – сделать аборт. "У меня было чувство, что я останусь одна, ну мне так казалось. Это потом я жалела... Но обвинять себя, конечно, не буду, потому что тогда была такая ситуация. Витя был очень расстроен, еще нас врачи напугали, что не смогу родить, но, к счастью, у нас появился Вася. Аборт – непростой шаг, это была наша с Витей боль", – призналась артистка.

На протяжении семи лет Виктор Рыбин буквально разрывался между двумя женщинами. Трудности только сплотили его с Натальей Сенчуковой. А вскоре артистка снова забеременела. У влюбленных родился сын Василий.

Именно рождение общего ребенка привело влюбленных к алтарю. "Спасибо бывшей жене Лене, что не прокляла меня, не запретила общаться с нашей дочкой Машей. Потом и Наташа нашла с ней общий язык", – отметил Виктор Рыбин, также появившийся в студии.

Наталья и Виктор вместе почти три десятка лет. "Когда есть желание быть рядом, пойдешь на все. Просто нужно понять, чего хочешь. Где-то перетерпеть, а может, и наступить себе на хвост. Если вы оба работаете над отношениями, так или иначе достигнете гармонии. Дома надо отдыхать, а не ждать, что вот сейчас придешь – и пилить начнут", – говорила ранее в интервью Наталья Сенчукова.

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Источник — dni.ru
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