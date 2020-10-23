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Россияне смогут отдохнуть в санаториях за счет работодателей

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Правительство продолжает поддерживать бизнес и трудоспособное население. В четверг, 22 октября, был рассмотрен законопроект, согласно которому россияне получат больше возможностей для отдыха.

Более доступными для работающих граждан и их семей станут путёвки в санатории и на курорты. Необходимые поправки уже скоро будут внесены в Налоговый кодекс.

Работодатели получат право заключать договоры на полную или частичную оплату проживания, питания и лечения сотрудников напрямую с санаторно-курортными организациями, а не только с туроператорами, как это предусмотрено сейчас.

Согласно новому закону, такие затраты можно будет учитывать в составе расходов на оплату труда при расчёте налога на прибыль организации. Это обеспечит компаниям более широкий выбор мест для отдыха и лечения своих работников. Позволит обойтись без посредников и лишних затрат на их услуги при покупке путёвок.

Кроме того, законопроект предусматривает освобождение сотрудников от уплаты налога на доходы физических лиц с сумм, которые работодатель уплатил за них санаторно-курортным организациям.

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