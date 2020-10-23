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Подольская подарила Преснякову наследника

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О новой беременности звезды стало известно в августе 2020 года. Бывшая участница "Фабрики звезд" долгое время скрывала от посторонних свое положение.

Но вскоре Наталья Подольская все же призналась, что скоро семью ждет пополнение и публично продемонстрировала поклонникам округлившийся живот. Певица шутливо пояснила, что Пресняковых должно быть много, и отметила, что малыш должен появиться на свет осенью.

Для Подольской этот ребенок стал вторым: в июне 2015 года она родила сына Артемия. А вот Владимир Пресняков стал отцом уже в третий раз: помимо детей от Натальи у него есть взрослый сын Никита от Кристины Орбакайте. Не секрет, что после появления Артемия пара мечтала о девочке, однако судьба распорядилась иначе.

В четверг вечером, 22 октября, Наталья Подольская объявила в своем инстаграм-аккаунте, что на свет появился мальчик, которого решили назвать Иваном. Он родился в московском Центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. Судя по опубликованной в Сети фотографии, Владимир присутствовал на родах.

В настоящее время мама и её малыш чувствуют себя хорошо, их жизни ничего не угрожает. Поклонники Натальи, увидев публикацию, сразу же бросились поздравлять семью с радостным событием. Пользователи Инстаграма наперебой желали 38-летней женщине и её сыну здоровья, а вот отцу в семейства многозначительно пожелали "поменьше пить".

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Источник — dni.ru
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