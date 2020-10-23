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Пенсионеров, имеющих право на компенсацию, уравняли

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В скором времени часть пенсионеров сможет рассчитывать на денежную компенсацию от государства, сообщает PRIMPRESS.

Пенсионный фонд РФ вернет потраченные средства пожилым людям - пенсионерам-северянам. К этой категории относят лиц, кто работал и сейчас живет в условиях Крайнего Севера и в районах, приравненных к таковым.

Они смогут рассчитывать на компенсацию стоимости проезда до места отдыха и обратно. Такую выплату пенсионеры могут получить один раз в два года. Для этого необходимо предоставить в ПФР квитанции об оплате проезда.

Новый закон, который уже был принят депутатами Государственной думы в первом чтении, устраняет оплошность, которая не позволяла получать выплату части пожилых людей.

Ранее, лица из числа пенсионеров-северян не всегда могли получить компенсацию, если они выезжали за рубеж. В основном оплачивали проезд только тем, кто отдыхал в России.

Сейчас же эта несправедливость устранена. Правда возмещению подлежит только проезд по территории России. Данная льгота, согласно закону, по-прежнему будет предоставляться указанным категориям лиц лишь один раз в два года.

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