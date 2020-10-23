Меньшов изменил мнение о Скобцевой из-за Алентовой

23.10.2020 | 12:05

Церемония прощания с Ириной Скобцевой состоялась 22 октября. На Новодевичьем кладбище был замечен Владимир Меньшов. Режиссер рассказал о знакомстве с артисткой.

Меньшов едва сдерживал слезы, говоря о Скобцевой. Он помнит, как в 2000 году работал с Ириной Константиновной над фильмом "Зависть богов", главную роль в котором сыграла его супруга Вера Алентова.

Скобцева примерила образ ее матери. Меньшов дал Ирине Константиновне такую роль, потому что увидел внешнее сходство актрисы и Алентовой. Но позже режиссер понял, что Скобцева и его супруга – очень разные люди. Сначала Владимиру Валентиновичу показалась, что артистка закрытая, но на самом деле это не так. "Она открытый человек, легкий душой", – сказал Меньшов.

Первым фильмом Скобцевой был "Отелло", вышедший в 1956 году. Она сыграла Дездемону. Критики Каннского кинофестиваля тогда отметили превосходный талант артистки. Над экранизацией произведения Шекспира она работала вместе с будущим мужем Сергеем Бондарчуком. В дальнейшем стал развиваться не только их роман, но и совместная карьера.

Напомним, Ирина Константиновна скончалась 20 октября на 93 году жизни. В тот же день, но только в 1994 году, умер Бондарчук. Что стало причиной смерти артистки, не сообщается. Ее похоронили рядом с супругом и дочерью.