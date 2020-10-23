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Медсестра-мошенница за 10 000 рублей рассказала о родах Кети Топурия

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Кети Топурия пришлось выступить с официальным заявлением. Солистку группы A’Studio поздравили многочисленные друзья и поклонники.

Сразу в нескольких телеграм-каналах поздно вечером в четверг, 22 октября, появилась информация, что известная певица, которую уже давно подозревали в беременности, наконец-то родила.

"Сегодня стало известно, что Кети Топурия родила малыша ещё 5 октября в звездном роддоме Лапино. Ребёнок родился с весом 3200 гр и ростом 52 см", - написали редакторы одного из каналов.

Сразу после появления информации, Кети Топурия записала официальное обращение к своим поклонникам. Поп-дива сообщила, что ее телефон буквально разрывается от звонков близких людей, которые поздравляют ее с рождением ребенка. Певица попросила людей не верить сплетням, которые размещают "желтые" издания.

Сразу после этого один из телеграм-каналов, который первым опубликовал информацию о родах артистки, разместил сообщение с извинениями от лица редакции.

Выяснилось, что новость о родах артистки не соответствует действительности. Редакторы заплатили гонорар в 10 000 рублей девушке, которая представилась медсестрой из элитной частной больницы. Она позвонила им с телефона клиники "Лапино" и продемонстрировала свой бейдж медсестры. Как позже выяснилось, все это было подстроено.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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