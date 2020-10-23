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12 000 рублей на руки: государство хочет поддержать бизнес и работающих

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Законотворцы продолжают думать о благополучии граждан. В период пандемии у многих россиян возникают сложности с финансами. Новая инициатива позволит работникам получить по 12 000 рублей.

Идею о введении новых выплат предложил член Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Он обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой о повторении поддержки малого и среднего бизнеса.

Весной 2020 года, в период первой волны коронавируса и серьезных ограничительных мер, государство поддержало бизнес деньгами.

Тогда правительство дало возможность малому и среднему бизнесу взять в банках средства на выплату работникам МРОТ (12 130 рублей - прим. редакции) в течение 6 месяцев. Предприятиям не придется возвращать деньги в том случае, если к 1 февраля 2021 года штат будет сохранен на 90 процентов по отношению к 1 июня 2020 года.

Андрей Кутепов считает, что государство должно расширить программу и дать бизнесу возможность взять еще средства на выплату работникам заработной платы за октябрь и ноябрь, поскольку в России наблюдается вторая волна заболеваемости коронавирусом.

Кроме того, сенатор предложил рассмотреть возможность субсидирования работодателей по аналогичной схеме при принятии на работу наименее защищенных слоев населения, например, многодетных, студентов, лиц предпенсионного возраста.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — primpress.ru
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Гость||

И какой частник возьмет кредит для з/пл работникам?! Чушь!!

Имя: Гость
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